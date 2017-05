Bombardier-Aufsichtsrat treibt Umbau voran

Berlin Beim Umbau des Zugbauers Bombardier Transportation, zu dem ein Standort in Braunschweig gehört, will der Aufsichtsrat nicht mehr viel Zeit verstreichen lassen. Er empfahl, zur nächsten Sitzung am 29. Juni Eckpunkte für die Neuausrichtung vorzulegen. Aufsichtsratschef Wolfgang Tölsner betonte, das...