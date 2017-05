Ex-Manager der Deutschen Bank sollen für Fehler zahlen

Die Deutsche Bank will angesichts ihrer milliardenschweren Altlasten ehemalige Vorstände zur Kasse bitten. Man befinde sich in „fortgeschrittenen Gesprächen“ mit den Ex-Managern, sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner: „Nach Erwartung des Aufsichtsrats wird es in den nächsten Monaten hierzu eine...