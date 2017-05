VW-Händler attackieren Volkswagen

Wolfsburg Lange hielten sie die Füße still. Nicht einmal anonym wollten sich Vertragshändler des VW-Konzerns dazu äußern, was der Abgas-Skandal für ihr Geschäft bedeutet. Umso heftiger fällt nun die öffentliche Kritik des Partnerverbands aus. Volkswagen will neue Verträge mit seinen Händlern und Werkstätten...