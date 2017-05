Griechisches Parlament berät über neues Sparprogramm - Votum am Abend

Athen Dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und seiner Koalitionsregierung steht eine neue Bewährungsprobe bevor: Das Parlament in Athen berät über ein Reform- und Sparpaket mit Sparmaßnahmen in Höhe von knapp fünf Milliarden Euro. Am späten Abend soll darüber abgestimmt werden. Die Sparmaßnahmen sollen stufenweise von 2019 an in Kraft treten. Betroffen sind hauptsächlich Rentner und die Mittelschicht. Die Billigung ist Voraussetzung für weitere Hilfen von EU, EZB und ESM. Athen braucht bis Juli sieben Milliarden Euro, um frühere Schulden begleichen zu können. Sonst wäre das Land pleite.

