iPhone 8 - Verlangt Apple 1000 Dollar?

Kaum ein Produkt hat die Tech-Branche des letzten Jahrzehnts so beeinflusst wie das iPhone. Als Apple es 2007 herausbrachte, hatten selbst die hipsten Technik-Nerds noch Mobiltelefone mit Tastatur und Spielen wie Snake in ihren Hosentaschen. Was eine „App“ war und was die mit Handys zu tun haben...