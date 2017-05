Automobil-Dienstleister TVS schließt Standort Weyhausen

Von der Standortschließung in Wolfsburg-Weyhausen betroffen sind rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Automobildienstleisters. Die TVS betreut unter anderem die Testfahrer auf der VW-Teststrecke in Ehra-Lessien. Foto: Westermann

Weyhausen Die Schlichtungsverhandlung am Dienstag sind gescheitert. 200 Mitarbeiter sind betroffen.

- Die heutige Schlichtungsverhandlung des Automobildienstleisters TVS GmbH (Technische Versuchs- und Service GmbH & Co KG) mit der Gewerkschaft IG Metall und dem Betriebsrat über die Fortführung des Standorts in Weyhausen sei gescheitert. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Eine Einigung zwischen Unternehmen, Betriebsrat und der Gewerkschaft kam Dienstagmittag nicht zustande. Die Schlichtung scheiterte laut der Mitteilung an den unnachgiebig hohen Forderungen seitens der Arbeitnehmerseite, die entsprechende Einschnitte ablehnte. Für den Standort Weyhausen bedeute das dessen Schließung bis Ende dieses Jahres.

Von der Standortschließung in Wolfsburg-Weyhausen betroffen sind rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Automobildienstleisters, der in Weyhausen für die Automobilindustrie Versuchs- und Fahrerprobungen von seriennahen Fahrzeugen erbringt.