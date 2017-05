Ärger um Tuifly belastet Tui im Winterhalbjahr

Hannover Der späte Ostertermin und der Ärger um Tuifly haben den weltgrößten Reisekonzern Tui im Winterhalbjahr gebremst. In der gewöhnlich schwachen Wintersaison bis Ende März wuchs der Umsatz im fortgeführten Geschäft zwar um 3,3 Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Verlust fiel mit 214 Millionen Euro jedoch um vier Prozent höher als ein Jahr zuvor aus. Das lag auch an massenhaften Krankmeldungen bei der Fluglinie Tuifly, die den Flugbetrieb im Oktober zeitweise lahmgelegt hatten. dpa

