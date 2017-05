Stuttgart Im Bankrottprozess gegen die Familie Schlecker muss heute der ehemalige Finanzchef der Drogeriemarkt-Kette in den Zeugenstand. Seine Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren des Schlecker-Konzerns dürfte eine wichtige Rolle in dem Verfahren spielen. Denn die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Schlecker schon Ende 2009 die Zahlungsunfähigkeit drohte. Europas einst größter Drogerie-Einzelhändler hatte aber erst im Januar 2012 Insolvenz angemeldet.

