VW und Wolfsburg blasen gemeinsam zur Digital-Offensive

Volkswagen konzentriert einen Großteil seiner IT-Kompetenz in einer „IT-City“ im Norden von Wolfsburg. Während im Zuge der Abgas-Krise einige Großprojekte gestoppt wurden, hielt VW am Bau in Kästorf fest. Im Februar zogen die ersten Mitarbeiter ein, Donnerstag wurde offizielle Eröffnung gefeiert....