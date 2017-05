Wolfgang Schäuble verkündet 54,1 Milliarden Euro Plus

Der Staat wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr Geld einnehmen als erwartet. Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2021 mit 54,1 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen rechnen als im November vorhergesagt. Das gab der Arbeitskreis Steuerschätzung am Donnerstag bekannt. Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen steigen in diesem Zeitraum von 732,4 Milliarden auf 852,2 Milliarden Euro jährlich. Allein 2017 beträgt das Plus...