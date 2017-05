Siemens streicht 1700 Stellen

Braunschweig Siemens treibt seine Neuausrichtung mit der Streichung und Verlagerung von rund 2700 Jobs in Deutschland voran. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, sollen 1700 Stellen in den kommenden Jahren gestrichen, weitere 1000 verlagert werden. Besonders betroffen ist demnach die interne...