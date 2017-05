Warum ein gigantisches Monopoly am Meeresgrund beginnt

Die Industrialisierung der Ozeane beginnt: Rohstoffjäger wollen den Grund der Meere aufreißen und umpflügen – es herrscht Goldgräberstimmung. Kobalt, Mangan, Nickel sollen an die Oberfläche befördert werden, Metalle, die in Handys verarbeitet werden, in Windkraftanlagen, in Batterien. Allein in...