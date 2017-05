Auf der Ausstellung der VW-Hauptversammlung am Mittwoch, 10. Mai 2017, zeigt VW diverse Fahrzeuge.

Der VW-Konzern empfängt am Mittwoch ab 10 Uhr zum zweiten Mal seit Auffliegen des Diesel-Skandals seine Aktionäre zur Hauptversammlung. Das Treffen in Hannover findet in voraussichtlich entspannterer Atmosphäre als vor einem Jahr statt - damals hatten sich Vorstand und Aufsichtsrat teils mit heftigen Worten anschreien lassen müssen.

Wir berichten im Liveblog.