ADAC entscheidet über Zukunft von Clubpräsident Markl

Nürnberg Der ADAC lädt heute zu seiner Hauptversammlung in Nürnberg ein. Auf der Agenda steht neben der Vorstellung der Geschäftszahlen 2016 die Zukunft von Vereinspräsident August Markl, der sich zur Wiederwahl stellen will.

Ein weiterer Schwerpunkt soll Angaben eines Sprechers zufolge das Thema Digitalisierung und Mobilität sein. Dabei gehe es darum, das ADAC-Angebot über die zentrale Pannenhilfe hinaus zu verbreitern.

Bei der Hauptversammlung 2016 in Lübeck hatten die Delegierten eine Neuausrichtung von Deutschlands größtem Autoclub beschlossen, nachdem er nach dem Skandal um manipulierte Ergebnisse beim Autopreis "Gelber Engel" in der Krise steckte. Die Reformen sahen unter anderem vor, dass der ADAC seine Versicherungs-, Verlags- und sonstigen Geschäfte in eine eigenständige Aktiengesellschaft (SE) auslagert.

Die ADAC SE werde ihre Geschäftszahlen separat veröffentlichen, voraussichtlich im Spätsommer, sagte der Sprecher. "Die strukturelle Neuorganisation ist vollzogen und jetzt schauen wir nach vorne."