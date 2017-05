Lufthansa will Air Berlin – ohne Schulden

Hamburg Die Lufthansa will ihren nationalen Konkurrenten Air Berlin komplett übernehmen. Unternehmenschef Carsten Spohr sieht allerdings zuvor den Air-Berlin-Großaktionär Etihad in der Pflicht, Air Berlin zu entschulden. „Die Schuldenfrage kann nur Abu Dhabi lösen“, sagte Spohr am Rande der gestrigen...