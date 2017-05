Marke VW besser – auch dank neuer Bilanzierung

Für die Marke Volkswagen geht es wirtschaftlich aufwärts. Dafür sorgen verschiedene Faktoren: So erholen sich zum Beispiel nach Angaben des Autobauers die Märkte in Russland sowie in Nord- und Südamerika. Außerdem fruchten die internen Anstrengungen, etwa die im „Zukunftspakt“ verankerten Sanierungsschritte, um die Marke VW fit zu machen. Ein weiterer Faktor ist die bilanzielle Neuaufstellung der Konzern-Kernmarke.Die wurde in der...