Amazon startet in Berlin Online-Supermarkt

Berlin Amazon startet auch in Deutschland den Angriff auf das Supermarkt-Geschäft. Der Dienst „Amazon Fresh“ ist seit gestern zunächst in Teilen Berlins und in Potsdam verfügbar. Der weltgrößte Online-Händler will stationären Geschäften mit einer breiten Auswahl aus 85 000 Artikeln und kurzen Lieferzeiten...