Lufthansa führt WLAN auch auf Kurz- und Mittelstrecke ein

Die Lufthansa-Gruppe weitet ihr WLAN-Angebot auf Kurz- und Mittelstrecken aus. In 19 Maschinen der Lufthansa und in 31 Fliegern der Konzerntochter Austrian Airlines ist Drahtlos-Internet bereits an Bord, teilt das Unternehmen mit. Auch 29 Airbus A320 von Eurowings sollen in wenigen Wochen...