Riesenauftrag für Alstom: 25 Züge im Wert von 150 Millionen Euro

25 Züge vom Typ Coradia Continental werden von Alstom in Salzgitter gefertigt. Foto: Alstom/dpa

Salzgitter Die Züge werden in Salzgitter gebaut.

Alstom und die DB Regio AG haben laut einer Pressemitteilung einen neuen Vertrag über 25 Coradia Continental Elektrotriebzüge für den Einsatz im Saarland und in Rheinland-Pfalz unterzeichnet. Dieser Auftrag ist Teil eines Rahmenvertrages, der 2012 zwischen der DB Regio AG und Alstom über die Lieferung von bis zu 400 Coradia Continental Zügen abgeschlossen wurde. Der Auftragswert liegt in der Größenordnung von 150 Mio. Euro. Die Züge werden in Salzgitter gefertigt.

Auslöser dieses Auftrags sei der von DB Regio AG gewonnene Verkehrsvertrag zum Betrieb des Elektro-Netz Saar RB Los 1 auf den Strecken Schweich - Trier Hbf - Saarbrücken Hbf - Kaiserslautern Hbf (ab Dezember 2019) und Trier Hafenstraße - Konz - Saarburg (ab Dezember 2020). Besteller dieser Verkehre seien das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr im Saarland sowie die rheinland-pfälzischen Zweckverbände SPNV Nord und ZSPNV- Süd.