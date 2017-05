Betriebe bereit zu Neueinstellungen

Hannover Arbeitskräfte bleiben gefragt in den Betrieben in Niedersachsen und Bremen.

Arbeitskräfte bleiben gefragt in den Betrieben in Niedersachsen und Bremen. Gründe sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit der Bedarf an Fachkräften, aber auch die stabile Konjunktur. Am Mittwoch (10.00 Uhr) stellt die Behörde die Arbeitsmarktzahlen für April vor. Im März lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 6,0 Prozent, in Bremen bei 10,4 Prozent.

Als Grund für die Nachfrage nach Arbeitskräften gilt auch das starke Wachstum einiger von der Konjunktur unabhängiger Branchen im Dienstleistungssektor. Der regionale Stellenindex für Niedersachsen - ein Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften - stieg im April um 6 auf 253 Punkte - ein neuer Höchststand. dpa