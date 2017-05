Burgerrestaurant „Peter Pane“ verklagt „Hans im Glück“

Der Streit zwischen den Burgerketten „Hans im Glück“ und „Peter Pane“ geht in die nächste Runde. Patrick Junge (40), Geschäftsführer von 17 „Peter Pane“-Restaurants in Norddeutschland, verklagt seinen ehemaligen Arbeitgeber auf Schadensersatz.4,2 Millionen Euro will der Spross der Lübecker...