New York Die Technologie-Indizes am US-Aktienmarkt haben weitere Rekorde erzielt. Der Nasdaq 100 rückte bis auf fast 5600 Punkte vor, der Nasdaq Composite bis auf 6074 Punkte. Der Dow Jones präsentierte sich weiter träge. Mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 20 940 Punkten ging der Leitindex ins Wochenende. Im New Yorker Handel kostete der Euro zuletzt 1,0894 US-Dollar.

