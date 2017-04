Preise in der Euro-Zone steigen um 1,9 Prozent

Brüssel Die Inflation in der Euro-Zone nähert sich dem von der Europäischen Zentralbank angepeilten Idealwert. Die Verbraucherpreise stiegen im April um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen...