Teilzeit-Jobs haben stark zugenommen

Berlin Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Waren 2016 rund 15,3 Millionen Menschen in Teilzeit beschäftigt, waren es zwanzig Jahre zuvor nur rund 8,3 Millionen. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ist seitdem im Gegenzug von rund 25,9 Millionen auf 24 Millionen gesunken. Das zeigen...