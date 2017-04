Samsung bringt Smartphone Galaxy S8 in den Handel

Schwalbach Samsung bringt sein neues Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 heute auch in Deutschland in den Handel. Der Konzern geht damit fast acht Monate nach dem Debakel um Akku-Brände im Galaxy Note 7 wieder in die Offensive. Der Anteil an Vorbestellungen bis zum 25. April liege im Vergleich zum Vorgänger um 27 Prozent höher, teilte das Unternehmen mit. Eins der großen Neuheiten ist der digitale Assistent Bixby. Das sichtbarste Markenzeichen ist jedoch der größere Bildschirm, der fast die gesamte Oberfläche einnimmt.

