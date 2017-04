Deutsche Computerspiel-Branche kämpft gegen den Abstieg

Wenn die Deutschen am Computer spielen, dann zieht es sie ins Fußballstadion oder in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Die Fußball-Simulation „Fifa 2017“ und das Kriegsspiel „Battlefield 1“ waren 2016 die meistverkauften Spiele. „Fifa 2017“ ging allein in Deutschland über eine Million Mal...