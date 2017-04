Fleischbetrieb in Badbergen von Insolvenz betroffen

Osnabrück Beim Fleischbetrieb Artland Convenience in Badbergen bei Osnabrück bangen 480 Mitarbeiter nach der Insolvenz des bayerischen Mutterbetriebs um ihre Zukunft. Der Wurstfabrikant Lutz in Landsberg am Lech hat am Mittwoch beim Amtsgericht Augsburg Insolvenzantrag eingereicht, sagte Geschäftsführer Werner Wolf. „Wir sind überschuldet und zahlungsunfähig.“ Betroffen sind insgesamt 850 Mitarbeiter an Dutzenden Standorten in ganz Deutschland. Das Unternehmen, das Aldi, Lidl, Edeka, Rewe und viele andere Einzelhändler beliefert, steckte schon seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. dpa

