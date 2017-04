Statistik: Piloten und Ärzte verdienen am besten

Wiesbaden Piloten verdienen unter den Arbeitnehmern in Deutschland am besten. Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes unter 144 Berufsgruppen konnten sie im Jahr 2014 mit einem Stunden-Bruttolohn von gut 61 rechnen. Am unteren Ende der Einkommensskala fanden sich Kellner sowie Friseure und Kosmetiker mit einem Stundenlohn von rund neun Euro. Der Mindestlohn wurde erst ein Jahr später eingeführt, konnte daher nicht berücksichtigt werden. Die höchsten Gehälter werden übrigens in Hamburg und Hessen gezahlt, die niedrigsten in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

