In der europäischen Union nähert sich Ende der Nullzinsen

Die Nullzinsen in der Eurozone sind an vielen Stellen zu spüren: Inflation entwertet das Geld von Sparern, Immobilienmärkte laufen heiß, Banken geraten in die Klemme. Nun steigt der Druck auf Mario Draghi, die Geldpolitik zu straffen. Vorsichtig, aber beharrlich mahnen Ökonomen den Präsidenten der...