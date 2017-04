Verdi fordert höhere Gehälter für Beschäftigte im Handel

Hannover Verdi stellt am Montag ihre konkreten Forderungen für die im Mai beginnenden Tarifverhandlungen für Einzelhandel und für Groß- und Außenhandel vor.

Die Gewerkschaft Verdi stellt am Montag (12.30 Uhr) in Hannover ihre konkreten Forderungen für die im Mai beginnenden Tarifverhandlungen für den Einzelhandel sowie für den Groß- und Außenhandel vor. Kernforderung ist nach Verdi-Angaben die Erhöhung der Einkommen im Handel.

In Niedersachsen seien rund 300 000 Menschen im Einzelhandel beschäftigt, von denen nur 37 Prozent in Vollzeit arbeiteten, hieß es. Der Großteil stecke in unfreiwilliger Teilzeitarbeit. Die Lohnforderungen für den Groß- und Außenhandel mit etwa 110 000 Beschäftigten ziele vor allem auf die Bekämpfung von niedrigen Renten und Altersarmut ab. dpa