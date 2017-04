Weniger Bauernhöfe – dafür mehr ökologische

Der Trend ist eindeutig: Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen sinkt. Dafür werden sie aber immer größer. Das stellt das statistische Landesamt in seinem jüngsten Monatsheft fest. So sank zwischen 2010 und 2016 die Zahl der Betriebe um 9,4 Prozent auf 37 800 Höfe. ...