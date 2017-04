IHK-Umfrage belegt gute Konjunktur in Niedersachsens Betrieben

Hannover Frühlingsstimmung in Niedersachsens Wirtschaft: In einer aktuellen Konjunkturstudie äußern sich die befragten Unternehmen ungewöhnlich optimistisch.

Nach fast vierjähriger moderater Zurückhaltung machen Niedersachsens Unternehmen zum Frühjahr wieder in Optimismus. „Es geht deutlich aufwärts“, sagte Horst Schrage bei der Präsentation einer Konjunkturumfrage unter knapp 1700 Unternehmen am Donnerstag in Hannover. Schrage ist einer der drei Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen (IHKN), die sich als größte Wirtschaftsvereinigung im Land versteht. „Dieser deutliche Aufschwung nach vier Jahren macht uns Mut, dass wir ein sehr positives Jahr 2017 bekommen werden“, sagte er. Dennoch will die IHKN erst im Sommer entscheiden, ob sie ihre einprozentige Wachstumsprognose vom Januar nach oben revidiert.

Die zunehmende Erholung der Weltwirtschaft und ein schwacher Euro haben demnach die weiter bestehenden Risiken im Auslandsgeschäft in den Hintergrund treten lassen. Viele Betriebe wollen Investitionen in Modernisierung und Ersatzbedarf stärken, Kapazitäten weiter ausbauen und mehr Personal einstellen. Insgesamt 29 Prozent der befragten Betriebe planen nach der Umfrage Investitionen - der höchste Umfragewert seit 2011. Schrage: „Die Geschäftslage wird besser in einem noch robusten Umfeld.“ Mit Blick auf Unwägbarkeiten durch den geplanten britischen EU-Austritt und auch die US-Politik vermutet er hinter der guten Konjunktur sogenannte Vorzieh-Effekte der Firmen.

„Die weltwirtschaftlichen Risiken sind ein wenig in den Hintergrund getreten, aber wir müssen abwarten, ob sich der Trend in den nächsten Monaten bestätigt, sagte der IHKN-Hauptgeschäftsführer. Es müsse sich zeigen, ob die Firmen nur im Vorgriff auf mögliche Geschäftseinbußen ihren Absatz jetzt ankurbelten oder dieser Aufwind auch nachhaltig sei. Als größte Wachstumsbremse wird zunehmend der Fachkräftemangel gesehen, der sich immer deutlicher verschärft und nun quer durch alle Branchen spürbar wird. Die IHKN geht aber davon aus, dass die Zahl der Mitarbeiter in diesem Jahr mit etwa 50 000 zusätzlichen Beschäftigen mindestens auf Vorjahresniveau bleiben wird.

Nach Branchen aufgeschlüsselt brummt das Geschäft weiterhin vor allem in der Bauwirtschaft, während das Verkehrsgewerbe händeringend nach Fahrern sucht. Neueinstellungen zeichnen sich bei den Dienstleistern ab, während Banken, Versicherungen und der Großhandel über gute bis zufriedenstellende Geschäfte berichten. Nur der Einzelhandel lahmt ein wenig nach einem guten Weihnachtsgeschäft, spürt jetzt aber ebenfalls eine sich abzeichnende Frühlingsbelebung. Insgesamt stieg der IHK-Konjunkturklima-Indikator im ersten Quartal des Jahres von 112 Punkten im vorangegangenen Quartal auf nun 118 Punkte. 36 Prozent der Unternehmen wollen expandieren (Vorjahr: 29 Prozent).

Als Landesarbeitsgemeinschaft aller sieben Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen vertritt die IHKN nach eigenen Angaben die Interessen von mehr als 460 000 gewerblichen Unternehmen und sieht sich als größte Wirtschaftsvereinigung des Bundeslandes. dpa