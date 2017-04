IHK-Umfrage: Niedersachsens Unternehmer werden zuversichtlicher

Hannover Viele Unternehmer in Niedersachsen blicken einer Umfrage zufolge im Frühjahr wieder optimistischer in die Zukunft als noch zum Jahresbeginn

Viele Unternehmer in Niedersachsen blicken einer Umfrage zufolge im Frühjahr wieder optimistischer in die Zukunft als noch zum Jahresbeginn. Die zunehmende Erholung der Weltwirtschaft und ein schwacher Euro hätten Unwägbarkeiten im Auslandsgeschäft in den Hintergrund treten lassen, hieß es am Donnerstag es im Fazit einer Umfrage der IHK Niedersachsen (IHKN) unter knapp 1700 Unternehmen. Bei einem schwachen Eurokurs verdienen einheimische Unternehmen mehr an Exporten. Viele Betriebe wollen der Umfrage zufolge jetzt mehr Geld in Modernisierung und neue Maschinen stecken. Auch mehr Personal soll eingestellt werden. Insgesamt 29 Prozent der befragten Betriebe planen Investitionen - der höchste Umfragewert seit 2011. dpa