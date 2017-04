Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will künftig auch in China verstärkt mit Mobilitätsdiensten Geld verdienen. Foto: dpa

Conti will in China mit Mobilitätsdiensten wachsen

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will künftig auch in China verstärkt mit Mobilitätsdiensten Geld verdienen. Dazu unterzeichnete das Unternehmen mit China Unicom Smart Connection, einer Tochter des Mobilfunkanbieters China Unicom, einen Vertrag für ein strategisches Gemeinschaftsunternehmen. Das teilte Continental am Mittwoch mit. Beide Unternehmen sollten zu je 50 Prozent am neuen Gemeinschaftsunternehmen beteiligt sein. Den Angaben zufolge geht es um Dienste und Anwendungen für Fahrzeugdaten sowie Software für vernetzte Fahrzeuge

Digitale Datenströme können für viele Geschäftsfelder genutzt werden – etwa eine bessere Verkehrsführung, Kartendienste, Carsharing oder Roboter-Taxis. China ist der größte Automarkt der Welt, Mobilitätsdienste sind dort gefragt und wachstumsstark. Erst im März hatte Continental angekündigt, dass sich das Geschäftsmodell des Dax-Konzerns dank des Trends zu vernetzten und selbstfahrenden Fahrzeugen verändern werde.

„Durch den Trend der Digitalisierung eröffnet sich für uns in China ein wachsender Markt für Mobilitätsdienste“, sagte Helmut Matschi, Vorstandsmitglied der für Informationsmanagement zuständigen Division Interior von Continental. China Unicom sei einer der drei führenden Mobilfunkanbieter in China und eine „perfekte strategische Ergänzung“. dpa