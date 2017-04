Roboter werden zum Kollegen des Menschen

Mensch und Roboter sollen künftig in Betrieben eng zusammenarbeiten. Dazu zeigt die Hannover Messe, die an diesem Montag (24. April) beginnt, selbst lernende Roboter, die sich der Arbeitsgeschwindigkeit und dem Verhalten des Menschen zu dessen Unterstützung anpassen können. Wie schon in der Vergangenheit müssten Arbeitsplätze sich wandeln, sagte Messe-Chef Jochen Köckler am Mittwoch. „Der Roboter lernt vom Roboter; aber es ist der Mensch, der ihm sagt, welche Aufgaben zu erledigen sind.“ Künftig würden Menschen stärker für Steuerung und Programmierung eingesetzt, anstrengende oder eintönige Arbeiten erledigten dann zunehmend die Assistenzsysteme.

Stefan Aßmann, Leiter Connected Industry bei Bosch, sagte, das Unternehmen habe „definitiv nicht die Sorge, dass wir weniger Leute brauchen“. Höhere Qualifikationen seien gefragt, die wegen des zunehmenden Einsatzes von Robotern oft befürchtete menschenleere Fabrik schloss er aus. Die vernetzte Industrie ermögliche höhere Produktivität, erhalte und stärke die Wettbewerbsfähigkeit - und könne so auch Arbeitsplätze sichern. Bosch beschäftige derzeit rund 20 000 Software-Entwickler, fast jede zweite ausgeschriebene Stelle habe mit Software zu tun.

Die Messe (24. bis 28. April) mit ihrem diesjährigen Partnerland Polen gilt als weltgrößte Leistungsschau der Industrie. Erwartet werden mehr als 6500 Aussteller aus gut 70 Ländern sowie mehr als 200 000 Besucher. dpa