Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem langen Osterwochenende zugegriffen. Der Dax rückte im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 12 158 Punkte vor. Am vergangenen Donnerstag - dem letzten Handelstag vor Ostern - hatte der deutsche Leitindex noch knapp 0,4 Prozent eingebüßt und in der Karwoche insgesamt knapp 1 Prozent verloren.

