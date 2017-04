Warnstreik am Coca-Cola-Standort in Hildesheim

Der Getränkehersteller Coca-Cola in Hildesheim ist nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) von einem mehrstündigen Warnstreik betroffen. „Insgesamt haben sich etwa 130 Mitarbeiter beteiligt“, sagte die NGG-Mitarbeiterin Lena Melcher am Montag. Im Rahmen des Warnstreiks beteiligen sich die Mitarbeiter an einer zentralen Kundgebung in Hamburg.

Hintergrund ist die aktuelle Tarifrunde, bei der die NGG eine Erhöhung aller Entgelte um monatlich 160 Euro sowie der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro fordert. Die von den Arbeitgebern angebotene Entgelterhöhung von faktisch 1,3 Prozent lehnte die Gewerkschaft als unzureichend ab. Coca-Cola wies darauf hin, dass es inklusive Sonderleistungen unterm Strich eine deutliche Steigerung sei. Für den 24. April ist eine zweite Verhandlungsrunde angesetzt. dpa