Kaufhof-Mutter plant neue Warenhäuser

Düsseldorf Der Kaufhof-Mutterkonzern Hudson’s Bay Company (HBC) will sein Standbein in Europa zügig stärken. Durch die Eröffnung neuer Warenhäuser und Outlet-Stores in Deutschland und den Niederlanden sollen die Verkaufszahlen in den nächsten zwei Jahren um 20 Prozent in die Höhe schnellen, wie der...