Thyssen-Krupp will 300 Arbeitsplätze streichen

Essen Thyssen-Krupp will Anlagen schließen und Stellen in seiner Stahlsparte streichen. Betroffen seien mehr als 300 Arbeitsplätze, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Thyssen-Krupp Steel Europe, Günter Back, gestern. Der Konzern kündigte in einer Mitteilung geplante Einsparungen von 500...