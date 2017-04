Drittes Wachstumsjahr in Folge beim TÜV Nord

Wachstum in allen Bereichen: Vor allem auch dank ihres guten Auslandsgeschäfts legte die Prüfgesellschaft TÜV Nord 2016 bei allen relevanten Kernzahlen zu. Der Umsatz stieg auf 1,1 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) auf 69,8 Millionen Euro, teilte die Gruppe am Freitag in Hannover mit. Der Auslandsanteil der Gruppe liegt mittlerweile bei 26,9 Prozent. „Wir haben die Umsatz-Rendite gemessen am EBIT von 5,6 auf 6,1 Prozent steigern können und mehr als 50 Millionen Euro investiert“, teilte der Finanzvorstand Jürgen Himmelsbach mit. Der Konzern hat auch im Vorjahr seine Investitionen in die Digitalisierung kräftig ausgebaut.

Bedingt durch die VW-Abgasaffäre hatte der TÜV Nord auf seinen Prüfständen zeitweise eine hohe Auslastung bedingt durch Nach- und Vergleichsmessungen. Er bietet Lösungen für Sicherheit und Qualität. Dazu zählen Sicherheitsdienstleistungen für die zunehmend vernetzte Industrie, das autonome Fahren und die Abwehr von Hackerangriffen. „In der digitalisierten und vernetzten Welt brauchen wir mehr denn je unabhängige Drittprüfungen, um auch in Zukunft unseren Beitrag für Sicherheit und Vertrauen liefern zu können“, sagte Dirk Stenkamp, der neue Vorstandsvorsitzende des Technologie-Dienstleisters mit seinen weltweit mehr als 10 000 Mitarbeitern.