Drogerie-Riese Rossmann will Zahl der Filialen weiter ausbauen

Die Drogeriemarktkette Rossmann plant im laufenden Geschäftsjahr die Eröffnung von 250 neue Filialen - davon 110 in Deutschland. Dazu gab das vergangene Jahr Rückenwind: Am Donnerstag (11.00 Uhr) legt das Unternehmen die Bilanz für 2016 vor. Die Eckdaten waren bereits bekannt. Demnach steigerte die Kette den Umsatz um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8,4 Milliarden Euro. Damit fällt das Umsatzwachstum schwächer aus als 2015, als die Erlöse 9,4 Prozent zulegten. In Deutschland erzielte Rossmann mit über 2000 Drogeriemärkten im vergangenen Jahr ein Plus von 5,4 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro.

Die Auslandsgesellschaften in Polen, Ungarn, Tschechien, der Türkei und Albanien mit knapp 1600 Märkten trugen 27 Prozent zum Umsatz des Konzerns mit über 50 000 Mitarbeitern - davon 30 000 in Deutschland - bei. Zum Gewinn äußert sich das Familienunternehmen mit Oberhaupt Dirk Roßmann stets nur vage.