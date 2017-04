EZB drosselt umstrittene Staatsanleihen-Käufe

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Schlagzahl ihrer in Deutschland umstrittenen Staatsanleihen-Käufe deutlich gesenkt. In der Woche bis zum 31. März nahmen die EZB und die nationalen Notenbanken öffentliche Schuldenpapiere im Umfang von 7,77 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie die EZB...