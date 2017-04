Osram will bis zu 290 Jobs abbauen

München Der Lichttechnikkonzern Osram will im Geschäftsbereich Leuchten und Lösungen in den kommenden zwei Jahren 250 bis 290 Arbeitsplätze abbauen. Betroffen sei vor allem der Standort Traunreut in Bayern, wo die auf Straßen-, Stadien- oder Flughafenbeleuchtung spezialisierte Tochter Siteco ihren Sitz...