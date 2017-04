Früherer VW-Konzernlenker Piëch verkauft Aktienpaket

Stuttgart Der frühere VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch hat ein milliardenschweres Aktienpaket an der VW-Dachgesellschaft Porsche SE verkauft. Der Anteil gehe an Angehörige der Familien Porsche und Piëch, teilte die Finanzholdingmit. Bisher hält Piëch 14,7 Prozent an der Holding, die wiederum die Mehrheit der Stimmrechte am Autobauer VW hält. Nur noch ein geringer Anteil dieses Aktienpakets bleibt ihm künftig. Überraschend soll er aber vorerst im Aufsichtsrat der Porsche SE bleiben.

