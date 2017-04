Früherer VW-Konzernlenker Piëch verkauft Aktienpaket

Der frühere VW-Konzernlenker Ferdinand Piëch hat ein milliardenschweres Aktienpaket an der VW-Dachgesellschaft Porsche SE verkauft. Der Anteil gehe an Angehörige der Familien Porsche und Piëch, teilte die Finanzholding am Montag in Stuttgart mit.Bisher hält Piëch 14,7 Prozent an der Holding, die...