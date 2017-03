Agrarminister Meyer fordert Mengensteuerung für Milchmarkt

Wenn sich die Agrarminister der Länder am Mittwoch in Hannover treffen, dann steht das Thema ganz oben auf der Tagesordnung: Die finanziellen Nöte der Milchbauern, die sich mit dem Verfall der Milchpreise im vergangenen Jahr dramatisch zugespitzt haben. Schuld an der Misere sind auch die starren...