Salzgitter AG zahlt 30 Cent je Aktie

Die Salzgitter AG will ihren Aktionären in diesem Jahr eine Dividende von 30 Cent je Aktie zahlen. Das sind 5 Cent mehr als vor einem Jahr. Hintergrund sind gute Geschäftszahlen für das vergangene Jahr, die der Konzern am Freitag bei der Vorlage der Bilanz bestätigte. Bereits am 28. Februar hatte...