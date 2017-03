Porsche zahlt jedem seiner Mitarbeiter 9111 Euro Bonus

Nach einem insgesamt guten Geschäftsjahr zahlen Deutschlands Autobauer ihren Belegschaften satte Prämien. So gab der Sport- und Geländewagenhersteller Porsche am Mittwoch bekannt, dass jeder seiner 21.000 Beschäftigten in Deutschland eine Sonderzahlung von 9111 Euro bekommt – ein Spitzenwert unter...