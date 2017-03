VW Financial Services wächst um 10 Prozent

Das operative Ergebnis – also der Gewinn aus dem laufenden Geschäft – beträgt 2,1 Milliarden Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 9,6 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es bleibt damit ein großer Gewinnbringer im VW-Konzern. Der Vertragsbestand ist um glatte 10 Prozent auf 18,2 Millionen gestiegen. Die VW Financial Services bieten klassische Fahrzeugfinanzierungen,...