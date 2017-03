Reallöhne in Deutschland steigen das dritte Jahr in Folge

Die Kaufkraft in Deutschland ist 2016 wegen der niedrigen Inflation das dritte Jahr in Folge gestiegen. Die Reallöhne wuchsen um 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. 2015 lag das Plus bei 2,4 Prozent, 2014 bei 1,9 Prozent. Die Verdienste legten...